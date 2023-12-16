Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Париж
Валансьен - Париж: обзор матча 16 декабря 2023
Валансьен
16.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 18 тур
0 : 1
Завершен
Париж
38'
П. Амель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Париж
90'
+1
Замена
A. Jabbari
️️️️
П. Амель
Замена
N. Venema
️️️️
M. Lilepo
79'
77'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
A. Gory
Замена
Д. Крузе
️️️️
J. Masson
69'
65'
Замена
Л. Дусе
️️️️
Й. Демонси
38'
ГОЛ! 0:1!
П. Амель
Пас отдал
A. Gory
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
36
Gabin Blancquart
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
23
Julien Masson
(К)
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
99
Yassine Haouari
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
17
Адама Камара
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
29
Пьер-Ив Амель
(К)
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
33
Dimitri Colau
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
4-2-4
16
36
4
8
13
23
6
Бансе
28
99
11
99
3-3-1-3
16
5
Мбоу
13
Дабила
25
17
Камара
24
Демонси
22
10
Кеббаль
11
9
Лукембила
29
Амель
23
15
Крузе
15
Крузе
23
99
14
14
99
24
Демонси
44
Дусе
44
Дусе
24
Демонси
11
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
11
29
Амель
99
99
29
Амель
Остались в запасе
Валансьен
Париж
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
44
Иван Филипович
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Валансьен - Париж
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
7
3
Количество передач
197
346
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
Все
Валансьен
Париж
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+