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Бордо - Сент-Этьен

16.12.2023, Суббота, 00:00 мск Франция. Лига 2, 18 тур Бордо - Сент-Этьен
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2021/2022)
33 тур
20 апреля, среда 20:00 Бордо 2:2 Сент-Этьен
6 тур
18 сентября, суббота 22:00 Сент-Этьен 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2020/2021)
32 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 4:1 Бордо
15 тур
16 декабря, среда 23:00 Бордо 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2019/2020)
28 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
10 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Бордо 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2018/2019)
32 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Сент-Этьен 3:0 Бордо
16 тур
5 декабря, среда 21:00 Бордо 3:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 1:3 Бордо
15 тур
28 ноября, вторник 23:00 Бордо 3:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
5 мая, пятница 21:45 Сент-Этьен 2:2 Бордо
1 тур
13 августа, суббота 18:00 Бордо 3:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 1:4 Сент-Этьен
2 тур
15 августа, суббота 18:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
15 февраля, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Сент-Этьен
7 тур
25 сентября, четверг 23:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
26 января, воскресенье 20:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
4 тур
1 сентября, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
35 тур
3 мая, пятница 22:30 Сент-Этьен 0:0 Бордо
17 тур
13 декабря, четверг 23:59 Бордо 0:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:3 Бордо
1 тур
7 августа, воскресенье 23:00 Бордо 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
16 тур
5 декабря, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:2 Бордо
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Бордо 3:1 Сент-Этьен
8 тур
3 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
7 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Сент-Этьен
Франция. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
3 января, суббота 23:00 Бордо 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
24 января, четверг 22:55 Бордо 1:0 Сент-Этьен
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Сент-Этьен 0:0 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
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