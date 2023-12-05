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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Валансьен
По - Валансьен: обзор матча 05 декабря 2023
По
05.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 17 тур
3 : 1
Завершен
Валансьен
45+3'
М. Силла (П)
72'
M. Bassouamina
90'
М. Силла
48'
N. Venema
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Валансьен
ГОЛ! 3:1!
М. Силла
Пас отдал
Ж. Обьянг
90'
83'
Замена
М. Нубисси
️️️️
S. Basse
Замена
У. Канте
️️️️
A. Batisse
74'
ГОЛ! 2:1!
M. Bassouamina
Пас отдал
М. Силла
72'
72'
Замена
U. Bonnet
️️️️
M. Lilepo
Замена
Ж. Обьянг
️️️️
Т. Куду
60'
Замена
H. Saivet
️️️️
У. Нгом
60'
48'
ГОЛ! 1:1!
N. Venema
46'
Замена
N. Venema
️️️️
A. Boutoutaou
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Силла
45'
+3
Замена
Л. Мутон
️️️️
S. Beusnard
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
7
Теренс Куду
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Antoine Batisse
(К)
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
7
Yonis Njoh
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
2
Tanguy Lienard
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
По
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
10
Henri Saivet
ЦП
33
Thomas Colleaux
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
29
Jawad Kalai
ЦП
31
Sory Diallo
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
4-3-3
21
Камара
7
Куду
5
8
20
79
Нгом
21
70
Боли
7
Силла
6
Д'Алмейда
7
3-2-2-3
16
13
8
5
2
39
Буату
15
Крузе
6
Бансе
99
29
Юнг
28
7
Куду
4
Обьянг
4
Обьянг
7
Куду
8
19
Канте
19
Канте
8
21
6
Мутон
6
Мутон
21
79
Нгом
10
10
79
Нгом
99
12
12
99
28
14
14
28
8
99
Нубисси
99
Нубисси
8
Остались в запасе
По
Валансьен
33
Thomas Colleaux
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
1
Lassana Diabate
ВР
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
29
Jawad Kalai
ЦП
31
Sory Diallo
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
33
Thomas Colleaux
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
29
Jawad Kalai
ЦП
31
Sory Diallo
ЦП
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча По - Валансьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
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