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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Валансьен
Кевийи - Валансьен: обзор матча 25 ноября 2023
Кевийи
25.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 15 тур
0 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Валансьен
Замена
G. Vénuste Baboula
️️️️
G. Gbelle
88'
86'
Красная карточка
Б. Кошта
82'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
M. Lilepo
78'
Желтая карточка
T. Moore
Замена
М. Камара
️️️️
К. Кулибали
76'
Замена
Б. Пьерре
️️️️
Г. Сангаре
76'
75'
Замена
U. Bonnet
️️️️
Э. Юнг
75'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
Д. Крузе
67'
Желтая карточка
Д. Крузе
65'
Желтая карточка
J. Masson
Желтая карточка
G. Gbelle
50'
Желтая карточка
N. Cisse
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
23
Julien Masson
(К)
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
99
Makabi Lilepo
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
12
U. Bonnet
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
3-1-3-3
1
Лерой
2
Лорик
3
15
17
Сангаре
35
14
8
Кадиу
7
17
Кулибали
99
Сумано
3-2-3-2
16
39
Буату
5
27
4
13
28
Кошта
23
15
Крузе
29
Юнг
99
17
Сангаре
44
Пьерре
44
Пьерре
17
Сангаре
14
94
94
14
17
Кулибали
11
Камара
11
Камара
17
Кулибали
99
93
Кноккарт
93
Кноккарт
99
29
Юнг
12
12
29
Юнг
15
Крузе
28
28
15
Крузе
Остались в запасе
Кевийи
Валансьен
16
Кейн Боннви
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
1
Lassana Diabate
ВР
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Кевийи - Валансьен
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
Новости команд
Все
Кевийи
Валансьен
Стал известен первый финалист Кубка Франции
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Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
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2015.10.27 02:01
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