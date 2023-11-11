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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Кевийи
Кан - Кевийи: обзор матча 11 ноября 2023
Кан
11.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 14 тур
3 : 3
Завершен
Кевийи
12'
Г. Кьереме
43'
А. Менди
90+6'
M. Le Bihan
20'
L. Delaurier-Chaubet
22'
G. Gbelle
58'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Кевийи
90'
+7
Красная карточка
П. Яд
ГОЛ! 3:3!
M. Le Bihan
90'
+6
81'
Замена
P. Ousmane Sakho
️️️️
G. Gbelle
81'
Замена
П. Яд
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
Замена
C. Sery
️️️️
Г. Кьереме
73'
71'
Замена
М. Камара
️️️️
К. Кулибали
Замена
M. Le Bihan
️️️️
М. Отре
66'
Замена
B. Brahimi
️️️️
Y. Court
66'
58'
ГОЛ! 2:3!
К. Кулибали
Пас отдал
С. Сумано
Замена
️️️️
V. Henry
56'
Замена
К. Добен
️️️️
B. Traoré
46'
45'
+4
Желтая карточка
N. Cisse
45'
Желтая карточка
Б. Пьерре
ГОЛ! 2:2!
А. Менди
Пас отдал
V. Henry
43'
Желтая карточка
S. Ben Youssef
31'
27'
Замена
Б. Пьерре
️️️️
Н. Кадиу
22'
ГОЛ! 1:2!
G. Gbelle
Пас отдал
К. Кулибали
20'
ГОЛ! 1:1!
L. Delaurier-Chaubet
Пас отдал
G. Gbelle
ГОЛ! 1:0!
Г. Кьереме
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
6
Y. Court
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
(К)
ОП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
14
Garland Gbelle
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
37
Папа Яд
ЛВ
7
J. Pendant
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
3-4-3
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
5
61
23
Отре
80
Мбок
27
Кьереме
4
19
Менди
6
4-1-3-2
16
Боннви
15
Фортеш
3
15
2
Лорик
17
Сангаре
35
8
Кадиу
14
17
Кулибали
99
Сумано
61
25
Добен
25
Добен
61
6
10
10
6
23
Отре
8
8
23
Отре
27
Кьереме
11
11
27
Кьереме
35
37
Яд
37
Яд
35
8
Кадиу
44
Пьерре
44
Пьерре
8
Кадиу
14
21
21
14
17
Кулибали
11
Камара
11
Камара
17
Кулибали
Остались в запасе
Кан
Кевийи
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
1
Бенжамин Лерой
ВР
7
J. Pendant
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
7
J. Pendant
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Кевийи
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
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