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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Лаваль
Анси - Лаваль: обзор матча 04 ноября 2023
Анси
04.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 13 тур
1 : 3
Завершен
Лаваль
27'
С. Нтамак (П)
8'
А. Бобишон
56'
J. Roye
77'
К. Муанга (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Лаваль
88'
Замена
E. Seidou
️️️️
А. Черни
88'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
M. Tchokounté
86'
Красная карточка
T. Thomas
Красная карточка
К. Муанга
84'
83'
Желтая карточка
M. Tchokounté
Замена
Ж. Гонсалвес
️️️️
С. Нтамак
81'
Замена
С. Шамаль
️️️️
Н. Кандиль
81'
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
К. Муанга
76'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
72'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
Замена
К. Тестуд
️️️️
М. Аделин
67'
Замена
W. Caddy
️️️️
Y. Barry
67'
Замена
C. Billemaz
️️️️
A. Larose
59'
56'
ГОЛ! 1:2!
J. Roye
Пас отдал
T. Vargas
45'
+4
Желтая карточка
J. Roye
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Нтамак
27'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Бобишон
Пас отдал
J. Roye
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Sam Sanna
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
14
Стив Шамаль
ЛВ
10
Warren Caddy
ЦП
22
Clement Billemaz
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Edson Seidou
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
9
Жордан Тель
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
4-3-1-2
1
Эскале
6
18
Жан
3
14
Муанга
17
Пажо
5
Аделин
20
70
Кандиль
19
Нтамак
28
3-2-1-4
30
Самасса
3
23
Диав
75
Черни
7
23
14
Бобишон
18
4
3
Лабе Ласкари
6
19
Нтамак
8
Гонсалвес
8
Гонсалвес
19
Нтамак
20
10
10
20
5
Аделин
12
Тестуд
12
Тестуд
5
Аделин
70
Кандиль
14
Шамаль
14
Шамаль
70
Кандиль
28
22
22
28
75
Черни
3
3
75
Черни
4
8
8
4
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
18
39
39
18
Остались в запасе
Анси
Лаваль
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
1
Maxime Hautbois
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Анси - Лаваль
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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