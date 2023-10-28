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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Гренобль
По - Гренобль: обзор матча 28 октября 2023
По
28.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 12 тур
3 : 2
Завершен
Гренобль
23'
M. Bassouamina
82'
K. Boutaïb
90+1'
Ш. Боли
9'
P. Meissa Ba
59'
P. Meissa Ba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Гренобль
ГОЛ! 3:2!
Ш. Боли
Пас отдал
М. Силла
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Монфрей
ГОЛ! 2:2!
K. Boutaïb
Пас отдал
J. Ruiz
82'
80'
Замена
L. Nestor
️️️️
J. Benet
Замена
Ш. Боли
️️️️
M. Bassouamina
80'
74'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
73'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Сбаи
Замена
Ж. Обьянг
️️️️
К. Бото
72'
Желтая карточка
L. Pirringuel
70'
Замена
L. Pirringuel
️️️️
S. Beusnard
68'
Замена
У. Нгом
️️️️
Л. Мутон
67'
62'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
B. Isola
59'
ГОЛ! 1:2!
P. Meissa Ba
Пас отдал
А. Сбаи
Желтая карточка
S. Beusnard
30'
ГОЛ! 1:1!
M. Bassouamina
23'
15'
Желтая карточка
P. Meissa Ba
9'
ГОЛ! 0:1!
P. Meissa Ba
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
(К)
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
20
Baptiste Isola
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
По
19
Усман Канте
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
20
Lenny Pirringuel
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Natanael Ntolla
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
3-3-4
21
Камара
97
Бото
5
7
Куду
4
6
Мутон
21
10
12
7
Силла
6
Д'Алмейда
4-2-4
1
Мобле
29
Пакье
6
Монфрей
4
Диарра
39
20
6
10
Сбаи
5
21
75
Жозеф
97
Бото
4
Обьянг
4
Обьянг
97
Бото
6
Мутон
79
Нгом
79
Нгом
6
Мутон
21
20
20
21
12
70
Боли
70
Боли
12
20
10
Сильвестр
10
Сильвестр
20
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
21
14
14
21
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
Остались в запасе
По
Гренобль
19
Усман Канте
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
19
Усман Канте
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча По - Гренобль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
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