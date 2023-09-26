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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Конкарно
Валансьен - Конкарно: обзор матча 26 сентября 2023
Валансьен
26.09.2023, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 8 тур
0 : 1
Завершен
Конкарно
31'
M. Etuin (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Конкарно
90'
+8
Замена
T. Sinquin
️️️️
Н. Шадли
Замена
J. Cuffaut
️️️️
A. Linguet
90'
+1
79'
Желтая карточка
Г. Барес
75'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Б. Муазан
75'
Замена
Y. Merdji
️️️️
Н. Ндомбаси
70'
Желтая карточка
E. Salles
Замена
N. Venema
️️️️
Э. Юнг
70'
Замена
I. Hamache
️️️️
А. Кноккарт
70'
61'
Желтая карточка
J. Celestine
59'
Желтая карточка
M. Etuin
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Etuin
Желтая карточка
T. Moore
29'
Желтая карточка
Э. Юнг
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Конкарно
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
7
Axel Urie
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
29
Jawad Kalai
ЦП
7
Sofiane Boudraa
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
2
Thibault Sinquin
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
45
Isaac Matondo
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
4-3-1-2
16
27
4
5
39
Буату
15
Крузе
28
Кошта
6
Бансе
93
Кноккарт
29
Юнг
28
4-2-1-4
33
Фоссюрье
3
3
4
7
17
10
Муазан
15
Барес
14
Ба
11
Ндомбаси
30
27
14
14
27
29
Юнг
14
14
29
Юнг
93
Кноккарт
11
11
93
Кноккарт
Шадли
2
2
Шадли
10
Муазан
77
Шадли
77
Шадли
10
Муазан
11
Ндомбаси
10
10
11
Ндомбаси
Остались в запасе
Валансьен
Конкарно
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
29
Jawad Kalai
ЦП
7
Sofiane Boudraa
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
45
Isaac Matondo
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
29
Jawad Kalai
ЦП
7
Sofiane Boudraa
ЦП
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
45
Isaac Matondo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Валансьен - Конкарно
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
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