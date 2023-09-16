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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Труа
Анси - Труа: обзор матча 16 сентября 2023
Анси
16.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 6 тур
0 : 0
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Труа
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
Y. Barry
90'
+3
Замена
К. Тестуд
️️️️
Н. Кандиль
70'
Замена
J. Kodjia
️️️️
W. Caddy
70'
70'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
К. Донг
Замена
С. Шамаль
️️️️
A. Larose
60'
46'
Замена
Н. Леметр
️️️️
Д. Алемдар
Желтая карточка
W. Caddy
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
20
Yacouba Barry
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
7
Кильян Донг
АП
8
Мухамед Диоп
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
14
Стив Шамаль
ЛВ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
4-4-1-1
1
Эскале
18
Жан
3
14
Муанга
6
20
10
17
Пажо
5
Аделин
70
Кандиль
28
3-1-1-2-3
80
Алемдар
19
Бальде
4
Зукру
26
7
Шавалерен
42
7
Донг
8
Диоп
3
Ндиайе
19
Саид
12
де Превилль
70
Кандиль
12
Тестуд
12
Тестуд
70
Кандиль
28
14
Шамаль
14
Шамаль
28
20
10
10
20
10
24
24
10
80
Алемдар
16
Леметр
16
Леметр
80
Алемдар
7
Донг
15
Олайтан
15
Олайтан
7
Донг
Остались в запасе
Анси
Труа
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
36
Rudy Kohon
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
Остались в запасе
36
Rudy Kohon
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Анси - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
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