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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Кан
Конкарно - Кан: обзор матча 19 августа 2023
Конкарно
19.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 3 тур
0 : 2
Завершен
Кан
53'
А. Менди (П)
90+2'
А. Абди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Кан
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Абди
Пас отдал
V. Henry
85'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
B. Brahimi
78'
Замена
У. Вандермерш
️️️️
М. Отре
Замена
C. Rodrigues
️️️️
A. Gboho
73'
65'
Желтая карточка
B. Brahimi
Замена
I. Matondo
️️️️
A. Urie
64'
63'
Замена
А. Коефф
️️️️
Y. Court
Желтая карточка
Б. Муазан
60'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
5
Mamadou Sylla
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
24
Ambroise Gboho
ЦФ
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
4
Tom Lebeau
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
3-3-2-3
5
28
33
Фоссюрье
26
7
17
10
Муазан
77
Шадли
24
3
30
2-4-4
1
Мандре
29
Томас
2
Абди
61
25
Добен
91
23
Отре
4
6
10
19
Менди
24
9
9
24
7
45
45
7
6
92
Коефф
92
Коефф
6
10
27
Кьереме
27
Кьереме
10
23
Отре
28
Вандермерш
28
Вандермерш
23
Отре
Остались в запасе
Конкарно
Кан
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
4
Tom Lebeau
ЦП
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
4
Tom Lebeau
ЦП
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Конкарно - Кан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
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