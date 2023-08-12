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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Аяччо
Кевийи - Аяччо: обзор матча 12 августа 2023
Кевийи
12.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 2 тур
0 : 1
Завершен
Аяччо
33'
Р. Нури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кевийи - Аяччо
Замена
G. Gbelle
️️️️
Г. Сангаре
89'
89'
Замена
M. Puch-Herrantz
️️️️
Y. Bammou
89'
Замена
М. Альфонс
️️️️
Р. Нури
Замена
A. Bonnet
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
85'
78'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Т. Жаболь-Фолькарелли
78'
Замена
М. Сумано
️️️️
Й. Тузгар
Замена
G. Vénuste Baboula
️️️️
П. Яд
76'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
К. Сидибе
76'
Желтая карточка
С. Сумано
74'
47'
Желтая карточка
В. Марчетти
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Нури
Желтая карточка
Г. Сангаре
32'
23'
Замена
J. Benhaim
️️️️
S. Quemper
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
3
Till Cissokho
ЦЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
6
Калиду Сидибе
ОП
17
Густаво Сангаре
ОП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
3
Stephen Quemper
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
19
Yacine Bammou
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
10
Alexandre Bonnet
ЦП
14
Garland Gbelle
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
25
Julien Benhaim
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Лерой
3
15
58
Сиссоко
6
Сидибе
17
Сангаре
35
37
Яд
7
99
Сумано
44
Пьерре
4-1-1-1-3
1
20
Юсуфф
21
Авинел
5
Видаль
3
4
Марчетти
26
Жаболь-Фолькарелли
7
Нури
11
Баяла
7
Тузгар
19
35
10
10
35
17
Сангаре
14
14
17
Сангаре
6
Сидибе
41
41
6
Сидибе
37
Яд
94
94
37
Яд
7
Нури
2
Альфонс
2
Альфонс
7
Нури
19
8
8
19
26
Жаболь-Фолькарелли
6
Мангани
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
7
Тузгар
9
Сумано
9
Сумано
7
Тузгар
3
25
25
3
Остались в запасе
Кевийи
Аяччо
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Иван Шегра
ПВ
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Иван Шегра
ПВ
Статистика матча Кевийи - Аяччо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
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