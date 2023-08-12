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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Лаваль
Труа - Лаваль: обзор матча 12 августа 2023
Труа
12.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 2 тур
3 : 1
Завершен
Лаваль
15'
Р. Куаме (П)
20'
Л. Илич
79'
Р. Саид
90+5'
M. Tchokounté
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Лаваль
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
M. Tchokounté
Пас отдал
T. Vargas
Замена
A. Lefebvre
️️️️
Р. Саид
89'
ГОЛ! 3:0!
Р. Саид
Пас отдал
Л. Илич
79'
78'
Замена
Z. Naidji
️️️️
Р. Лабе Ласкари
67'
Замена
Y. Balde
️️️️
P. Ouaneh
Замена
М. Диоп
️️️️
К. Донг
66'
46'
Замена
T. Vargas
️️️️
A. Gonçalves
46'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
K. Tapoko
Желтая карточка
И. Бура
45'
40'
Желтая карточка
A. Gonçalves
ГОЛ! 2:0!
Л. Илич
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Куаме
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
21
Лука Илич
АП
7
Кильян Донг
АП
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
40
Seok-hwa Jeong
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
8
Kevin Tapoko
ЦП
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Труа
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ПВ
24
Zakaria Naidji
ЦФ
3-1-1-2-3
80
Алемдар
14
Бура
4
Зукру
19
Бальде
7
Шавалерен
26
Куаме
7
Донг
21
Илич
19
Саид
40
3
Ндиайе
4-1-5
30
Самасса
23
23
Диав
75
Черни
15
8
6
3
Лабе Ласкари
18
39
4
7
Донг
8
Диоп
8
Диоп
7
Донг
19
Саид
11
11
19
Саид
39
7
7
39
15
23
23
15
8
28
Кадиль
28
Кадиль
8
3
Лабе Ласкари
24
24
3
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Труа
Лаваль
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Труа - Лаваль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
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