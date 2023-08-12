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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - По
Кан - По: обзор матча 12 августа 2023
Кан
12.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 2 тур
2 : 0
Завершен
По
38'
К. Добен
45+3'
А. Менди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - По
Замена
Г. Кьереме
️️️️
Y. Court
86'
76'
Замена
K. Ange Ahoussou
️️️️
X. Kouassi
67'
Замена
У. Нгом
️️️️
С. Д'Алмейда
Замена
У. Вандермерш
️️️️
М. Отре
66'
Замена
А. Коефф
️️️️
К. Добен
66'
58'
Вторая желтая
У. Канте
48'
Замена
A. Batisse
️️️️
И. Мохамед
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Менди
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
К. Добен
Пас отдал
М. Отре
38'
36'
Желтая карточка
У. Канте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
4
V. Henry
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
37
Ияд Мохамед
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
По
15
Marius Ros
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
2-4-4
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
61
25
Добен
23
Отре
91
4
19
Менди
6
10
4-2-4
21
Камара
19
Канте
4
Обьянг
5
97
Бото
37
Мохамед
4
7
10
9
6
Д'Алмейда
25
Добен
92
Коефф
92
Коефф
25
Добен
6
27
Кьереме
27
Кьереме
6
23
Отре
28
Вандермерш
28
Вандермерш
23
Отре
37
Мохамед
8
8
37
Мохамед
4
20
20
4
6
Д'Алмейда
79
Нгом
79
Нгом
6
Д'Алмейда
Остались в запасе
Кан
По
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
15
Marius Ros
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
15
Marius Ros
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Кан - По
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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