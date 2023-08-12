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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Анси
Анжер - Анси: обзор матча 12 августа 2023
Анжер
12.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 2 тур
0 : 0
Завершен
Анси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Анси
86'
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
К. Тестуд
Замена
Ж. Лопи
️️️️
Б. Менди
85'
Замена
А. Эну
️️️️
Ж. Бахоя
79'
Желтая карточка
Ж. Бахоя
77'
73'
Замена
С. Нтамак
️️️️
А. Босетти
68'
Желтая карточка
А. Каши
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Ф. Анен
62'
Замена
Н. Фатар
️️️️
Д. Калумба
62'
61'
Замена
A. Larose
️️️️
Н. Кандиль
61'
Замена
Y. Barry
️️️️
М. Аделин
Желтая карточка
Б. Менди
54'
46'
Желтая карточка
M. Mahop
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
8
Химад Абделли
АП
23
Жан Бахоя
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
14
Кевин Муанга
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
5
Ахмед Каши
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
23
Алекси Босетти
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
8
Жозеф Лопи
ЦП
11
Ноа Фатар
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
20
Yacouba Barry
ЦП
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
4-1-1-3-1
75
Фофана
21
Лефор
25
Бамба
29
Анен
7
Валери
3
Менди
15
Капелле
8
Абделли
23
Бахоя
30
Калумба
99
Диони
4-1-2-2-1
1
Эскале
18
Жан
3
6
14
Муанга
5
Каши
5
Аделин
17
Пажо
70
Кандиль
12
Тестуд
23
Босетти
29
Анен
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
29
Анен
3
Менди
8
Лопи
8
Лопи
3
Менди
30
Калумба
11
Фатар
11
Фатар
30
Калумба
23
Бахоя
23
Эну
23
Эну
23
Бахоя
5
Аделин
20
20
5
Аделин
70
Кандиль
28
28
70
Кандиль
23
Босетти
19
Нтамак
19
Нтамак
23
Босетти
12
Тестуд
10
10
12
Тестуд
Остались в запасе
Анжер
Анси
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Анжер - Анси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
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