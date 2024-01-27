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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Реджана 1919
Бари - Реджана 1919: обзор матча 27 января 2024
Бари
27.01.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 22 тур
0 : 2
Завершен
Реджана 1919
23'
Р. Фьямоцци
83'
А. Бьянко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Реджана 1919
90'
+5
Замена
П. Шиминьски
️️️️
Ф. Мелегони
Замена
К. Лулич
️️️️
Я. Каллон
90'
Желтая карточка
М. Насти
89'
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Бьянко
Замена
I. Achik
️️️️
М. Эджума
81'
68'
Замена
F. Nardi
️️️️
Р. Фьямоцци
67'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
С. Гондо
Замена
J. Ménez
️️️️
М. Майта
63'
Замена
М. Насти
️️️️
Г. Пушкаш
63'
Желтая карточка
А. Бенали
61'
59'
Замена
L. Libutti
️️️️
Э. Пьераньоло
40'
Желтая карточка
А. Бьянко
39'
Желтая карточка
Ж. Антист
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фьямоцци
Пас отдал
Э. Пьераньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
8
Маттиа Майта
(К)
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
(К)
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
12
Luigi Pellegrini
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
78
Bryan Blanco
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Бренно
93
Дорвал
6
34
Викари
31
Риччи
6
Эджума
8
Майта
50
Бенали
11
Каллон
33
Сибилли
47
Пушкаш
3-2-3-2
22
Барди
31
Сампиризи
4
27
Маркандалли
15
Фьямоцци
70
Пьераньоло
89
Чрнигой
72
Мелегони
42
Бьянко
11
Гондо
9
Антист
11
Каллон
26
Лулич
26
Лулич
11
Каллон
6
Эджума
11
11
6
Эджума
8
Майта
7
7
8
Майта
47
Пушкаш
19
Насти
19
Насти
47
Пушкаш
72
Мелегони
25
Шиминьски
25
Шиминьски
72
Мелегони
70
Пьераньоло
17
17
70
Пьераньоло
15
Фьямоцци
24
24
15
Фьямоцци
11
Гондо
11
11
11
Гондо
Остались в запасе
Бари
Реджана 1919
1
Marco Pissardo
ВР
12
Luigi Pellegrini
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
78
Bryan Blanco
ЦП
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
12
Luigi Pellegrini
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
78
Bryan Blanco
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Бари - Реджана 1919
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
20
14
Офсайды
3
0
Количество передач
438
367
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Ди Марко
(Чампино)
Стадион:
San Nicola, Bari
Новости команд
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Реджана 1919
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
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2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
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2025.07.23 17:20
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2025.05.04 19:24
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2021.04.19 17:47
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2021.02.18 09:55
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