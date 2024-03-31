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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Эльче
Расинг де Феррол - Эльче: обзор матча 31 марта 2024
Расинг де Феррол
31.03.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 33 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
65'
Н. Серрано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Эльче
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
80'
72'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
А. Пучмаль
72'
Замена
М. Ньето
️️️️
М. Эль-Гезуани
65'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
Желтая карточка
Н. Серрано
65'
ГОЛ! 1:0!
Н. Серрано
Пас отдал
N. Sánchez
65'
63'
Желтая карточка
Хосан
62'
Желтая карточка
М. Эль-Гезуани
Замена
N. Sánchez
️️️️
Ó. Pinchi
62'
46'
Замена
А. Фебас
️️️️
Х. Салинас
22'
Желтая карточка
Н. Кастро
19'
Желтая карточка
П. Бигас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Alex López
(К)
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
18
Borja Garcés
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
3-2-1-4
13
16
Дельгадо
15
Кастро
14
8
8
Берналь
22
Серрано
20
Хименес
14
Лосада
28
2
Куберо
4-2-3-1
1
Дитуро
18
Клер
12
Салинас
6
Бигас
7
Фернандес Меркау
17
Пучмаль
18
Дональд
17
Хосан
8
Кастро
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
16
Мансанара
16
Мансанара
20
Хименес
9
9
20
Хименес
28
23
23
28
12
Салинас
14
Фебас
14
Фебас
12
Салинас
17
Пучмаль
4
Мендоса
4
Мендоса
17
Пучмаль
18
18
9
Эль-Гезуани
11
Ньето
11
Ньето
9
Эль-Гезуани
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Эльче
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Серхио Бермехо
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Серхио Бермехо
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Расинг де Феррол - Эльче
1
5
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
11
Офсайды
6
3
Количество передач
301
488
Сейвы
4
3
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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