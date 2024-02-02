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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Бургос
Эльче - Бургос: обзор матча 02 февраля 2024
Эльче
02.02.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 25 тур
2 : 0
Завершен
Бургос
59'
П. Бигас
90+9'
М. Эль-Гезуани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Бургос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Эль-Гезуани
90'
+9
Желтая карточка
А. Фебас
86'
79'
Замена
М. Муньос
️️️️
Х. Монтиэль
72'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
K. Appin
72'
Замена
А. Арройо
️️️️
Б. Гонсалес
Замена
М. Эль-Гезуани
️️️️
М. Ньето
68'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
Н. Фернандес Меркау
68'
64'
Замена
D. Ojeda
️️️️
М. Атьенса
ГОЛ! 1:0!
П. Бигас
Пас отдал
Н. Кастро
59'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
8
Николас Кастро
АП
11
Ману Ньето
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
17
Хосан
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
Бургос
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
22
Мумо Муньос
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дитуро
18
Клер
5
Каррейра
6
Бигас
7
Фернандес Меркау
2
Гаспар
14
Фебас
18
Дональд
20
Моренте
8
Кастро
11
Ньето
4-4-2
13
Каро
17
Гонсалес
18
8
Сьерра
3
Матос
9
Монтиэль
10
22
Санкрис
20
Атьенса
99
4
Эльхесабаль
7
Фернандес Меркау
4
Мендоса
4
Мендоса
7
Фернандес Меркау
11
Ньето
9
Эль-Гезуани
9
Эль-Гезуани
11
Ньето
17
Гонсалес
12
Арройо
12
Арройо
17
Гонсалес
9
Монтиэль
22
Муньос
22
Муньос
9
Монтиэль
20
Атьенса
21
21
20
Атьенса
10
14
Ниньо
14
Ниньо
10
Остались в запасе
Эльче
Бургос
8
Мигель Сан Роман
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
17
Хосан
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
95
Алекс Бермехо
ЛВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
17
Хосан
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
Остались в запасе
95
Алекс Бермехо
ЛВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Эльче - Бургос
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
8
Офсайды
0
3
Количество передач
614
350
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Мартинес Валеро
Посещаемость:
14942 из 39000 зрителей (38%)
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