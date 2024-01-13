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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Эльче
Тенерифе - Эльче: обзор матча 13 января 2024
Тенерифе
13.01.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 22 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
3'
Р. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Эльче
85'
Замена
C. Salvador
️️️️
М. Эль-Гезуани
85'
Замена
B. Garcés
️️️️
Н. Фернандес Меркау
Желтая карточка
А. Хименес
83'
Замена
А. Хименес
️️️️
Х. Амо
78'
Желтая карточка
Х. Амо
77'
72'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
72'
Замена
Н. Кастро
️️️️
А. Фебас
Замена
Э. Гальего
️️️️
Р. Лопес
59'
Замена
T.
️️️️
Ф. Медрано
59'
53'
Замена
М. Ньето
️️️️
Р. Мендоса
Замена
С. Гонсалес
️️️️
Я. Бодигер
46'
Замена
А. Корредера
️️️️
А. Санц
46'
46'
Замена
Х. Салинас
️️️️
П. Бигас
Желтая карточка
А. Санц
26'
Желтая карточка
Я. Бодигер
21'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мендоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Айтор Санц
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Teto
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
4
José León
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
8
Николас Кастро
АП
11
Ману Ньето
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
3-2-1-2-2
12
Сориано
22
24
Амо
5
3
Медрано
22
Мартинес
14
Бодигер
12
Лопес
19
Крус
9
Анхель
16
Санц
3-2-3-1-1
1
Дитуро
7
Фернандес Меркау
5
Каррейра
6
Бигас
2
Гаспар
18
Клер
4
Мендоса
18
Дональд
14
Фебас
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
14
Бодигер
6
Гонсалес
6
Гонсалес
14
Бодигер
3
Медрано
20
20
3
Медрано
16
Санц
14
Корредера
14
Корредера
16
Санц
24
Амо
20
Хименес
20
Хименес
24
Амо
12
Лопес
18
Гальего
18
Гальего
12
Лопес
6
Бигас
12
Салинас
12
Салинас
6
Бигас
14
Фебас
8
Кастро
8
Кастро
14
Фебас
4
Мендоса
11
Ньето
11
Ньето
4
Мендоса
9
Эль-Гезуани
10
10
9
Эль-Гезуани
7
Фернандес Меркау
18
18
7
Фернандес Меркау
Остались в запасе
Тенерифе
Эльче
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
4
José León
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
8
Мигель Сан Роман
ВР
34
Javi Pamies
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
4
José León
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
34
Javi Pamies
ЦЗ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Тенерифе - Эльче
4
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
15
Офсайды
3
2
Количество передач
531
408
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
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