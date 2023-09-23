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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Эльче
Бургос - Эльче: обзор матча 23 сентября 2023
Бургос
23.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 7 тур
4 : 0
Завершен
Эльче
38'
К. Санчес (П)
45+3'
К. Санчес
66'
D. Ojeda
88'
А. Бермехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Эльче
ГОЛ! 4:0!
А. Бермехо
Пас отдал
Э. Савельич
88'
Желтая карточка
K. Appin
81'
Замена
А. Родригес
️️️️
Б. Гонсалес
78'
Замена
А. Бермехо
️️️️
D. Ojeda
73'
70'
Замена
М. Эль-Гезуани
️️️️
Фидель
ГОЛ! 3:0!
D. Ojeda
Пас отдал
K. Appin
66'
61'
Замена
C. Salvador
️️️️
Д. Гонсалес
53'
Замена
О. Плано
️️️️
Н. Кастро
Замена
А. Мартин
️️️️
E. D. Espiau Hernandez
53'
Замена
K. Appin
️️️️
М. Муньос
53'
46'
Замена
Хосан
️️️️
А. Мартин
ГОЛ! 2:0!
К. Санчес
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Санчес
38'
Желтая карточка
E. D. Espiau Hernandez
23'
Желтая карточка
Х. Антонио Каро
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Бургос
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
10
Kevin Appin
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
4-2-1-3
13
Каро
18
24
Савельич
6
17
Гонсалес
20
Атьенса
22
Муньос
16
Санчес
14
Ниньо
21
99
3-2-1-3-1
13
Бадия
4
Мартин
16
Гонсалес
6
Бигас
18
Клер
7
Фернандес Меркау
14
Фебас
20
Моренте
8
Кастро
10
Фидель
11
Леон
22
Муньос
10
10
22
Муньос
17
Гонсалес
17
Родригес
17
Родригес
17
Гонсалес
99
16
Мартин
16
Мартин
99
21
95
Бермехо
95
Бермехо
21
4
Мартин
17
Хосан
17
Хосан
4
Мартин
8
Кастро
20
Плано
20
Плано
8
Кастро
10
Фидель
9
Эль-Гезуани
9
Эль-Гезуани
10
Фидель
16
Гонсалес
10
10
16
Гонсалес
Остались в запасе
Бургос
Эльче
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Бургос - Эльче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
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