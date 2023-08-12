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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Расинг де Феррол
Эльче - Расинг де Феррол: обзор матча 12 августа 2023
Эльче
12.08.2023, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 1 тур
0 : 1
Завершен
Расинг де Феррол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Расинг де Феррол
86'
Замена
Э. Пена
️️️️
К. Висенте
Замена
П. Милья
️️️️
Фидель
81'
Замена
О. Плано
️️️️
Хосан
73'
Замена
Л. Бланко
️️️️
Х. Салинас
73'
69'
Замена
M. Justo
️️️️
S. Merino
61'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
C.
Замена
Н. Кастро
️️️️
Н. Фернандес Меркау
56'
Замена
C. Salvador
️️️️
Р. Гути
56'
44'
Желтая карточка
К. Висенте
39'
Желтая карточка
Х. Берналь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
22
Chuca
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
8
Николас Кастро
АП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
4-2-3-1
13
Бадия
7
Фернандес Меркау
6
Бигас
12
Салинас
18
Клер
10
Гути
14
Фебас
10
Фидель
20
Моренте
17
Хосан
15
Бойе
3-3-4
13
2
Дельмас
14
22
7
Висенте
8
Берналь
22
15
Кастро
10
Сене
9
14
Лосада
12
Салинас
3
Бланко
3
Бланко
12
Салинас
7
Фернандес Меркау
8
Кастро
8
Кастро
7
Фернандес Меркау
10
Фидель
11
Милья
11
Милья
10
Фидель
17
Хосан
20
Плано
20
Плано
17
Хосан
10
Гути
10
10
10
Гути
22
16
Мансанара
16
Мансанара
22
7
Висенте
8
Пена
8
Пена
7
Висенте
9
9
9
9
Остались в запасе
Эльче
Расинг де Феррол
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Эльче - Расинг де Феррол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
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