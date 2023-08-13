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Расписание матчей
Италия. Кубок
Козенца - Сассуоло
Козенца - Сассуоло: обзор матча 13 августа 2023
Козенца
13.08.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 5
Завершен
Сассуоло
9'
Д. Тутино (П)
90+1'
С. Маццокки
45+4'
Н. Байрами
78'
А. Пинамонти (П)
105'
Э. Сейде
115'
С. Мулаттьери
118'
С. Мулаттьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Сассуоло
118'
ГОЛ! 2:5!
С. Мулаттьери
Пас отдал
К. Вольпато
115'
ГОЛ! 2:4!
С. Мулаттьери
Пас отдал
Д. Тольян
108'
Замена
Д. Болока
️️️️
М. Лопес
105'
ГОЛ! 2:3!
Э. Сейде
101'
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
М. Прашелик
101'
Вторая желтая
Д. Чало
100'
100'
Желтая карточка
Г. Дефрель
96'
Замена
Ф. Миссори
️️️️
М. Винья
ГОЛ! 2:2!
С. Маццокки
Пас отдал
Д. Чало
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Винья
87'
Желтая карточка
К. Вольпато
85'
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Лорьенте
85'
Замена
К. Вольпато
️️️️
А. Пинамонти
Замена
М. Прашелик
️️️️
И. Воца
82'
Замена
M. Zilli
️️️️
Д. Тутино
80'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Пинамонти
Замена
М. Маррас
️️️️
C. D'Urso
71'
66'
Замена
Руан
️️️️
М. Вити
66'
Замена
С. Мулаттьери
️️️️
Н. Байрами
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Н. Байрами
Пас отдал
М. Энрике
37'
Желтая карточка
М. Эрлич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тутино
9'
5'
Желтая карточка
М. Вити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
42
Идриз Воца
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
10
Christian D'Urso
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Недим Байрами
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Козенца
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
7
Мануэль Маррас
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
28
Massimo Zilli
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
35
Лука Липани
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
3-1-2-4
1
Микаи
4
23
Вентури
11
Д'Орацио
98
Цуккон
42
Воца
14
Чало
99
Тутино
13
30
Маццокки
10
4-2-3-1
47
Консильи
22
Тольян
6
Эрлич
2
Вити
6
Винья
20
Лопес
7
Энрике
10
Берарди
10
Байрами
45
Лорьенте
9
Пинамонти
10
7
Маррас
7
Маррас
10
42
Воца
7
Прашелик
7
Прашелик
42
Воца
99
Тутино
28
28
99
Тутино
2
Вити
4
Руан
4
Руан
2
Вити
6
Винья
2
Миссори
2
Миссори
6
Винья
20
Лопес
11
Болока
11
Болока
20
Лопес
9
Пинамонти
7
Вольпато
7
Вольпато
9
Пинамонти
45
Лорьенте
35
Сейде
35
Сейде
45
Лорьенте
10
Байрами
19
Мулаттьери
19
Мулаттьери
10
Байрами
Остались в запасе
Козенца
Сассуоло
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Давиде Дьониги
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Лука Липани
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Лука Липани
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Козенца - Сассуоло
1
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
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