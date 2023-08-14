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Расписание матчей
Германия. Кубок
Оснабрюк - Кельн
Оснабрюк - Кельн: обзор матча 14 августа 2023
Оснабрюк
14.08.2023, понедельник, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Кельн
73'
Х. Макридис
43'
Б. Шмитц
93'
С. Адамян
96'
Ю. Хабот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Кельн
Замена
L. Kehl
️️️️
Х. Макридис
104'
101'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Т. Хюберс
Замена
J. Verhoek
️️️️
Б. Айдини
97'
Замена
Д. Гнаасе
️️️️
Р. Теше
97'
96'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Хабот
93'
ГОЛ! 1:2!
С. Адамян
87'
Замена
М. Ут
️️️️
Л. Вальдшмидт
ГОЛ! 1:1!
Х. Макридис
73'
Пенальти не реализован!
Х. Макридис
73'
66'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Д. Хусейнбашич
66'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
Н. Ниман
️️️️
К. Конте
57'
Замена
Э. Энгельхардт
️️️️
К. Вридт
57'
52'
Замена
С. Адамян
️️️️
Д. Зелке
50'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Желтая карточка
К. Вридт
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Хабот
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шмитц
Пас отдал
Д. Хусейнбашич
Желтая карточка
F. Kleinhansl
32'
Желтая карточка
К. Конте
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
7
Башким Айдини
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
14
Харалампос Макридис
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
23
John Verhoek
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-2-5
7
Айдини
25
Виманн
3
4
13
8
Теше
22
Кен
11
Вридт
10
Конте
8
14
Макридис
4-1-2-1-2
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
23
Пакярада
5
Мартель
23
Хусейнбашич
10
Олесен
11
Кайнц
9
Зелке
7
Вальдшмидт
14
Макридис
22
22
14
Макридис
8
Теше
26
Гнаасе
26
Гнаасе
8
Теше
7
Айдини
23
23
7
Айдини
10
Конте
7
Ниман
7
Ниман
10
Конте
11
Вридт
18
Энгельхардт
18
Энгельхардт
11
Вридт
23
Хусейнбашич
29
Карстенсен
29
Карстенсен
23
Хусейнбашич
4
Хюберс
15
Килиан
15
Килиан
4
Хюберс
11
Кайнц
33
Кристенсен
33
Кристенсен
11
Кайнц
7
Вальдшмидт
13
Ут
13
Ут
7
Вальдшмидт
9
Зелке
22
Адамян
22
Адамян
9
Зелке
Остались в запасе
Оснабрюк
Кельн
22
Леннарт Грил
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
3
Henry Rorig
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
20
Филипп Пентке
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
3
Henry Rorig
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Оснабрюк - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
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0 : 0
24.10.2026
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