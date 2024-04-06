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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Мейденхед Юнайтед - Барнет
Мейденхед Юнайтед - Барнет: обзор матча 06 апреля 2024
Мейденхед Юнайтед
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Национальная лига, 44 тур
2 : 2
Завершен
Барнет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Мейденхед Юнайтед - Барнет
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 46 тур
Мейденхед Юнайтед
3 : 0
05.05.2025
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 45 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 2
26.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уилдстон
1 : 1
21.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 43 тур
Мейденхед Юнайтед
2 : 2
18.04.2025
Уокинг
Англия. Национальная лига, 42 тур
Галифакс
0 : 2
12.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Барнет
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
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