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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Дагенхэм энд Редбридж - Истли
Дагенхэм энд Редбридж - Истли: обзор матча 26 декабря 2023
Дагенхэм энд Редбридж
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Национальная лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Истли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Дагенхэм энд Редбридж - Истли
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 46 тур
Солихалл Мурс
1 : 1
05.05.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 45 тур
Дагенхэм энд Редбридж
6 : 1
26.04.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 44 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
21.04.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 43 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
18.04.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
12.04.2025
Хартлпул Юнайтед
Истли
Англия. Национальная лига, 20 тур
Истли
- : -
28.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 19 тур
Истли
1 : 3
24.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Тамуорт
1 : 3
21.11.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 17 тур
Истли
1 : 2
14.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
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