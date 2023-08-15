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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Дагенхэм энд Редбридж - Гейтсхед
Дагенхэм энд Редбридж - Гейтсхед: обзор матча 15 августа 2023
Дагенхэм энд Редбридж
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Национальная лига, 3 тур
2 : 4
Завершен
Гейтсхед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Дагенхэм энд Редбридж - Гейтсхед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 46 тур
Солихалл Мурс
1 : 1
05.05.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 45 тур
Дагенхэм энд Редбридж
6 : 1
26.04.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 44 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
21.04.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 43 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
18.04.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
12.04.2025
Хартлпул Юнайтед
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Борэм Вуд
- : -
28.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Гейтсхед
1 : 2
21.11.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
27.10.2026
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