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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Ноттс Каунти
Уолсолл - Ноттс Каунти: обзор матча 13 апреля 2024
Уолсолл
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
1 : 3
Завершен
Ноттс Каунти
68'
М. Фаал
2'
M. Langstaff
28'
A. Nemane
69'
S. Austin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Ноттс Каунти
Желтая карточка
Д. Фоулкс
90'
+7
90'
+3
Замена
C. Scott
️️️️
M. Langstaff
90'
+3
Замена
W. Randall
️️️️
A. Nemane
Желтая карточка
И. Хатчинсон
90'
+2
87'
Замена
J. O'Brien
️️️️
S. Austin
Замена
J. Jellis
️️️️
D. Okagbue
84'
75'
Желтая карточка
Д. Кроули
72'
Замена
R. Brindley
️️️️
K. Cameron
71'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
А. Джатта
69'
ГОЛ! 1:3!
S. Austin
Пас отдал
Д. Джонс
ГОЛ! 1:2!
М. Фаал
Пас отдал
L. Gordon
68'
Желтая карточка
Р. Тирни
61'
Вторая желтая
B. Comley
59'
53'
Желтая карточка
Д. Босток
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
R. Stirk
46'
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Мэтт
46'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Д. Гордон
46'
Желтая карточка
B. Comley
43'
Желтая карточка
Д. Мэтт
40'
28'
ГОЛ! 0:2!
A. Nemane
2'
ГОЛ! 0:1!
M. Langstaff
Пас отдал
А. Джатта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
13
Owen Evans
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Уолсолл
32
George Barrett
ВР
22
Jamie Jellis
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
6
Priestley Farquharson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
14
Will Randall
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
2-1-1-5
26
5
Дэниелс
12
Фоулкс
21
Хатчинсон
14
15
10
Гордон
8
24
3-2-2-3
26
15
4
28
23
15
Босток
10
Джонс
7
Кроули
8
20
Джатта
9
26
22
22
26
10
Гордон
26
Тирни
26
Тирни
10
Гордон
8
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
8
9
Мэтт
9
Фаал
9
Фаал
9
Мэтт
4
2
2
4
23
14
14
23
8
6
6
8
20
Джатта
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
20
Джатта
9
20
20
9
Остались в запасе
Уолсолл
Ноттс Каунти
32
George Barrett
ВР
6
Priestley Farquharson
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
21
Sam Slocombe
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
32
George Barrett
ВР
6
Priestley Farquharson
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Уолсолл - Ноттс Каунти
5
1
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
14
5
Офсайды
4
0
Количество передач
271
608
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
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Ноттс Каунти
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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