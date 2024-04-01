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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Солфорд Сити
Уолсолл - Солфорд Сити: обзор матча 01 апреля 2024
Уолсолл
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
2 : 1
Завершен
Солфорд Сити
9'
Д. Мэтт
90+2'
М. Фаал
61'
M. Lund
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Солфорд Сити
ГОЛ! 2:1!
М. Фаал
Пас отдал
E. Adegboyega
90'
+2
Замена
D. Johnson
️️️️
Д. Фоулкс
86'
78'
Замена
K. N'Mai
️️️️
M. Lund
77'
Замена
M. Smith
️️️️
C. Hendry
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Гордон
65'
Замена
R. Stirk
️️️️
Р. Тирни
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
M. Lund
Пас отдал
R. Watson
50'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Мэтт
46'
41'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэтт
Пас отдал
И. Хатчинсон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
26
Росс Тирни
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
42
Theo Vassell
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
3
Declan John
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
22
Junior Luamba
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
2-1-1-1-5
1
16
26
12
Фоулкс
26
Тирни
21
Хатчинсон
14
9
Мэтт
10
Гордон
15
24
3-1-1-1-5
5
Мариаппа
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
42
11
Макленнан
21
44
8
14
14
26
Тирни
8
8
26
Тирни
10
Гордон
9
Фаал
9
Фаал
10
Гордон
9
Мэтт
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
9
Мэтт
12
Фоулкс
39
39
12
Фоулкс
8
10
10
8
14
17
17
14
Остались в запасе
Уолсолл
Солфорд Сити
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Joel Torrance
ВР
3
Declan John
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
22
Junior Luamba
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
3
Declan John
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
22
Junior Luamba
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Уолсолл - Солфорд Сити
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
291
391
Сейвы
5
3
Точность передач %
60
72
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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