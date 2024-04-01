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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Бэрроу
Моркамб - Бэрроу: обзор матча 01 апреля 2024
Моркамб
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
2 : 1
Завершен
Бэрроу
3'
Д. Тутонда
11'
Г. Эдвардс
89'
Б. Уитфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Бэрроу
89'
ГОЛ! 2:1!
Б. Уитфилд
Замена
Д. Ивула
️️️️
C. Brown
86'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
J. Adams
82'
Желтая карточка
Д. Тутонда
80'
80'
Замена
J. Proctor
️️️️
К. Стоктон
73'
Замена
E. Acquah
️️️️
Д. Честер
73'
Замена
D. Worrall
️️️️
R. Gotts
65'
Желтая карточка
G. Ray
60'
Замена
S. Foley
️️️️
L. Stephenson
Желтая карточка
C. Stokes
48'
46'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
D. Telford
31'
Желтая карточка
D. Campbell
ГОЛ! 2:0!
Г. Эдвардс
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тутонда
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
18
Jake Taylor
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
2
Joel Senior
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Бэрроу
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
29
Paul Farman
(К)
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
22
Julian Larsson
ЦП
39
Джорди Ивула
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
27
David Worrall
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
2-3-1-4
1
Майр
33
Тутонда
4
Бедо
18
27
8
7
Эдвардс
2
11
20
14
3-2-5
22
8
17
Честер
27
34
Уитфилд
15
13
Стоктон
19
29
16
8
24
Сонго'о
24
Сонго'о
8
20
39
Ивула
39
Ивула
20
27
16
16
27
19
11
Ньюби
11
Ньюби
19
22
27
27
22
13
Стоктон
9
9
13
Стоктон
17
Честер
33
33
17
Честер
Остались в запасе
Моркамб
Бэрроу
21
Adam Smith
ВР
22
Julian Larsson
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
22
Julian Larsson
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Моркамб - Бэрроу
2
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
7
11
Офсайды
1
0
Количество передач
377
473
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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2024.09.24 20:35
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2022.01.09 18:51
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2022.01.08 21:09
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Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
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2021.01.10 18:24
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2020.09.24 07:24
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