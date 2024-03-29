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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Стокпорт Каунти
Форест Грин - Стокпорт Каунти: обзор матча 29 марта 2024
Форест Грин
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
0 : 3
Завершен
Стокпорт Каунти
19'
К. Кэмпс
28'
R. Richards
51'
К. Лемоней-Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Стокпорт Каунти
Желтая карточка
H. Bunker
76'
76'
Замена
О. Бэйли
️️️️
R. Richards
Замена
J. Maddox
️️️️
К. Доидж
75'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
Д. Гэррик
74'
70'
Замена
A. Sarcevic
️️️️
П. Мэдден
Замена
К. Джонс
️️️️
E. Osadebe
67'
63'
Замена
Т. Кейн
️️️️
K. Knoyle
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Ф. Дабо
63'
Замена
Р. Браун
️️️️
K. McAllister
63'
63'
Замена
R. Croasdale
️️️️
Н. Пауэлл
51'
ГОЛ! 0:3!
К. Лемоней-Эванс
Пас отдал
К. Вуттон
Желтая карточка
E. Osadebe
34'
28'
ГОЛ! 0:2!
R. Richards
Пас отдал
И. Турай
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Кэмпс
Пас отдал
И. Турай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
19
Кайл Вуттон
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
27
Один Бэйли
АП
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
3-2-1-4
21
5
Иннис
36
Кио
25
Дабо
6
16
22
Гэррик
27
Доидж
15
3
7
2-2-1-5
5
3
Турай
25
Пауэлл
8
Кэмпс
24
Лемоней-Эванс
5
41
Мэдден
31
1
2
25
Дабо
2
Томпсон
2
Томпсон
25
Дабо
6
28
Джонс
28
Джонс
6
7
10
Браун
10
Браун
7
22
Гэррик
14
Омотойе
14
Омотойе
22
Гэррик
27
Доидж
18
18
27
Доидж
2
34
Кейн
34
Кейн
2
31
27
Бэйли
27
Бэйли
31
41
Мэдден
10
10
41
Мэдден
25
Пауэлл
18
18
25
Пауэлл
Остались в запасе
Форест Грин
Стокпорт Каунти
20
Jamie Searle
ВР
21
Alex Gorrin
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
21
Alex Gorrin
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Форест Грин - Стокпорт Каунти
2
Всего ударов по воротам
0
14
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
8
Офсайды
1
0
Количество передач
257
733
Сейвы
2
0
Точность передач %
58
86
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
0
8
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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1 мая
1
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2021.01.12 00:55
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