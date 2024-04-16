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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Суиндон Таун
Уолсолл - Суиндон Таун: обзор матча 16 апреля 2024
Уолсолл
16.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 40 тур
2 : 1
Завершен
Суиндон Таун
11'
М. Фаал
89'
D. Johnson
68'
P. Glatzel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Суиндон Таун
ГОЛ! 2:1!
D. Johnson
Пас отдал
Д. Мэтт
89'
Желтая карточка
R. Stirk
87'
Замена
D. Johnson
️️️️
Р. Тирни
77'
Замена
Т. Ноулз
️️️️
Д. Фоулкс
77'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
М. Фаал
77'
68'
ГОЛ! 1:1!
P. Glatzel
Пас отдал
У. Коколо
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Гордон
68'
60'
Замена
G. McEachran
️️️️
N. Ofoborh
59'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
Д. Кен
59'
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Дринан
ГОЛ! 1:0!
М. Фаал
Пас отдал
И. Хатчинсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
26
Росс Тирни
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
9
Мо Фаал
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
(К)
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
10
Доусон Девой
АП
23
Аарон Дринан
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Уолсолл
32
George Barrett
ВР
22
Jamie Jellis
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
39
Danny Johnson
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
20
George McEachran
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
2-1-1-1-5
26
5
Дэниелс
12
Фоулкс
26
Тирни
21
Хатчинсон
24
10
Гордон
15
8
13
3-3-1-3
1
20
Блэйк-Трейси
15
21
Коколо
16
Кен
33
12
10
Девой
10
9
23
Дринан
12
Фоулкс
7
Ноулз
7
Ноулз
12
Фоулкс
26
Тирни
39
39
26
Тирни
9
Фаал
9
Мэтт
9
Мэтт
9
Фаал
10
Гордон
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
10
Гордон
16
Кен
29
29
16
Кен
10
20
20
10
23
Дринан
32
Остин
32
Остин
23
Дринан
Остались в запасе
Уолсолл
Суиндон Таун
32
George Barrett
ВР
22
Jamie Jellis
ЦП
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
13
Conor Brann
ВР
20
Ricky Aguiar
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
32
George Barrett
ВР
22
Jamie Jellis
ЦП
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
20
Ricky Aguiar
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Уолсолл - Суиндон Таун
1
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
6
Офсайды
0
1
Количество передач
326
592
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
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2017.02.23 22:20
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