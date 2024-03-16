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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Хэрроджейт
Бэрроу - Хэрроджейт: обзор матча 16 марта 2024
Бэрроу
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
0 : 0
Завершен
Хэрроджейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Хэрроджейт
Желтая карточка
T. Warren
90'
86'
Желтая карточка
С. Дули
85'
Замена
Р. МакДональд
️️️️
D. Abu
Замена
Т. Уайт
️️️️
D. Campbell
81'
79'
Замена
С. Дули
️️️️
M. Daly
Замена
D. Telford
️️️️
E. Acquah
73'
Замена
T. Warren
️️️️
G. Ray
73'
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
73'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
Э. Ньюби
65'
59'
Замена
Д. Сиви
️️️️
J. Muldoon
Пенальти не реализован!
D. Campbell
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
16
Dean Campbell
ЦФ
29
Paul Farman
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
18
Jack Muldoon
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
19
Dominic Telford
ЦФ
Хэрроджейт
3
Род МакДональд
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
3-1-1-5
17
Честер
22
8
27
11
Ньюби
15
13
Стоктон
33
28
29
2-1-1-5
1
2
2
О'Коннор
14
Фолдс
10
9
6
7
8
14
15
21
21
15
16
4
Уайт
4
Уайт
16
11
Ньюби
34
Уитфилд
34
Уитфилд
11
Ньюби
22
16
16
22
33
19
19
33
2
3
МакДональд
3
МакДональд
2
18
14
Сиви
14
Сиви
18
10
22
Дули
22
Дули
10
Остались в запасе
Бэрроу
Хэрроджейт
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
17
Levi Sutton
ЦП
37
Том Блоксэм
ЛВ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
17
Levi Sutton
ЦП
37
Том Блоксэм
ЛВ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Бэрроу - Хэрроджейт
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
13
Офсайды
0
3
Количество передач
432
344
Сейвы
1
1
Точность передач %
72
64
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
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2022.01.08 21:09
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