Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Крю Александра
Ноттс Каунти - Крю Александра: обзор матча 24 февраля 2024
Ноттс Каунти
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
1 : 3
Завершен
Крю Александра
83'
J. O'Brien
5'
М. Деметриу
19'
Э. Невитт (П)
77'
Д. Остерфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Крю Александра
Желтая карточка
А. Джатта
90'
88'
Желтая карточка
Р. Адебизи
ГОЛ! 1:3!
J. O'Brien
83'
81'
Желтая карточка
Э. Тернс
Желтая карточка
M. Langstaff
81'
77'
ГОЛ! 0:3!
Д. Остерфилд
Пас отдал
Р. Адебизи
76'
Замена
Р. Куни
️️️️
M. Holicek
76'
Замена
L. Leigh
️️️️
К. Томас
75'
Замена
J. Tabiner
️️️️
Ч. Кирк
Замена
S. Austin
️️️️
Д. Босток
70'
Замена
J. O'Brien
️️️️
С. Робертсон
69'
Замена
A. Chicksen
️️️️
K. Cameron
69'
64'
Замена
А. Роу
️️️️
Ш. Трейси
63'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Э. Невитт
Желтая карточка
Д. Босток
54'
53'
Желтая карточка
М. Деметриу
Замена
А. Джатта
️️️️
Д. МакГолдрик
49'
27'
Желтая карточка
Ч. Кирк
Замена
A. Nemane
️️️️
J. Warner
26'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Невитт
Желтая карточка
L. Ashby-Hammond
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Деметриу
Пас отдал
Р. Адебизи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
4
Джош Остерфилд
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Ноттс Каунти
15
Adam Chicksen
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
27
Кирен Вествуд
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
4-2-2-2
26
28
32
4
15
15
Босток
20
Робертсон
7
Кроули
10
Джонс
9
17
МакГолдрик
4-3-2-1
1
Дэвис
2
Биллингтон
4
Тернс
5
Деметриу
3
Адебизи
4
Остерфилд
8
Томас
17
10
Трейси
25
Кирк
20
Невитт
4
15
15
4
32
23
23
32
17
МакГолдрик
20
Джатта
20
Джатта
17
МакГолдрик
15
Босток
8
8
15
Босток
20
Робертсон
6
6
20
Робертсон
17
2
Куни
2
Куни
17
10
Трейси
11
Роу
11
Роу
10
Трейси
25
Кирк
11
11
25
Кирк
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
8
Томас
8
8
8
Томас
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Крю Александра
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
1
Том Бут
ВР
27
Кирен Вествуд
ВР
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
27
Кирен Вествуд
ВР
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Ноттс Каунти - Крю Александра
4
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
11
7
Офсайды
1
5
Количество передач
647
179
Сейвы
0
5
Точность передач %
87
60
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Новости команд
Все
Ноттс Каунти
Крю Александра
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+