Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Солфорд Сити
Крю Александра - Солфорд Сити: обзор матча 27 января 2024
Крю Александра
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Солфорд Сити
44'
А. Роу
45+2'
Э. Невитт
4'
M. Smith
55'
M. Smith
85'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Солфорд Сити
90'
+4
Желтая карточка
C. Hendry
89'
Желтая карточка
M. Lund
Замена
L. Leigh
️️️️
Д. Остерфилд
89'
85'
ГОЛ! 2:3!
M. Smith
Пас отдал
M. Lund
Замена
M. Holicek
️️️️
А. Роу
81'
75'
Замена
M. Lund
️️️️
R. Watson
75'
Замена
C. Hendry
️️️️
C. McAleny
Замена
Р. Куни
️️️️
Л. Биллингтон
63'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
C. Long
63'
55'
ГОЛ! 2:2!
M. Smith
Пас отдал
Л. Гарбатт
46'
Замена
K. N'Mai
️️️️
J. Luamba
46'
Замена
L. Shephard
️️️️
D. John
ГОЛ! 2:1!
Э. Невитт
Пас отдал
Л. Биллингтон
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Роу
Пас отдал
К. Томас
44'
40'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
Желтая карточка
А. Роу
27'
23'
Желтая карточка
D. John
4'
ГОЛ! 0:1!
M. Smith
Пас отдал
L. Bolton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Christopher Long
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
3
Declan John
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
4-3-1-2
1
Бут
3
Адебизи
5
Деметриу
6
Оффорд
2
Биллингтон
4
Остерфилд
11
Роу
8
Томас
10
Трейси
20
Невитт
9
2-1-3-5
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
3
42
8
21
44
22
17
14
2
Биллингтон
2
Куни
2
Куни
2
Биллингтон
11
Роу
17
17
11
Роу
4
Остерфилд
8
8
4
Остерфилд
9
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
9
22
10
10
22
3
32
32
3
44
8
8
44
14
14
14
14
Остались в запасе
Крю Александра
Солфорд Сити
1
Харви Дэвис
ВР
44
Чарли Колкетт
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Коннор Макленнан
ПВ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
44
Чарли Колкетт
ЦП
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Коннор Макленнан
ПВ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Крю Александра - Солфорд Сити
1
4
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
16
Офсайды
2
3
Количество передач
339
315
Сейвы
3
1
Точность передач %
61
54
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Новости команд
Все
Крю Александра
Солфорд Сити
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+