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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Суиндон Таун
Крю Александра - Суиндон Таун: обзор матча 13 января 2024
Крю Александра
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Суиндон Таун
13'
Э. Невитт
71'
К. Бейкер-Ричардсон
30'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Суиндон Таун
Желтая карточка
Э. Невитт
90'
+4
Замена
L. Leigh
️️️️
А. Роу
84'
75'
Замена
G. McEachran
️️️️
S. Khan
Желтая карточка
А. Роу
72'
ГОЛ! 2:1!
К. Бейкер-Ричардсон
71'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
C. Long
69'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
Д. Уайт
68'
68'
Замена
Д. Кен
️️️️
Д. Девой
67'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
P. Glatzel
Желтая карточка
К. Томас
56'
46'
Замена
Ф. Блэйк-Трейси
️️️️
T. Brewitt
34'
Желтая карточка
Ч. Остин
30'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
20'
Желтая карточка
H. Minturn
17'
Желтая карточка
L. Kinsella
ГОЛ! 1:0!
Э. Невитт
Пас отдал
А. Роу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
10
Джо Уайт
АП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
10
Доусон Девой
АП
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
29
Zak Down
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
8
Lewis Leigh
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
42
Josh Keyes
ЦП
20
George McEachran
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
3-2-2-1-2
1
Бут
5
Деметриу
6
Оффорд
6
3
Адебизи
2
Биллингтон
11
Роу
8
Томас
10
Уайт
9
20
Невитт
4-2-1-3
1
31
28
2
Годвин-Малифе
21
Коколо
12
17
10
Девой
4
9
32
Остин
10
Уайт
10
Трейси
10
Трейси
10
Уайт
11
Роу
8
8
11
Роу
9
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
9
12
20
Блэйк-Трейси
20
Блэйк-Трейси
12
10
Девой
16
Кен
16
Кен
10
Девой
28
20
20
28
9
29
29
9
Остались в запасе
Крю Александра
Суиндон Таун
1
Харви Дэвис
ВР
29
Zak Down
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
12
Льюис Уорд
ВР
26
Anton Dworzak
ЦП
42
Josh Keyes
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
29
Zak Down
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
26
Anton Dworzak
ЦП
42
Josh Keyes
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Крю Александра - Суиндон Таун
3
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
7
9
Офсайды
4
1
Количество передач
429
389
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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Суиндон Таун
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
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2018.01.08 21:18
2
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2017.02.23 22:20
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
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