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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Хэрроджейт
Моркамб - Хэрроджейт: обзор матча 01 января 2024
Моркамб
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Хэрроджейт
57'
J. Slew
90+2'
Д. Бедо
44'
J. Muldoon
83'
G. Thomson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Хэрроджейт
Замена
К. Смит
️️️️
Я. Сонго'о
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
W. Burrell
Желтая карточка
F. Rawson
90'
+4
Желтая карточка
Я. Сонго'о
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
J. Belshaw
ГОЛ! 2:2!
Д. Бедо
Пас отдал
F. Rawson
90'
+2
Желтая карточка
J. Slew
87'
85'
Замена
J. March
️️️️
С. Фоларин
83'
ГОЛ! 1:2!
G. Thomson
Пас отдал
С. Фоларин
81'
Замена
L. Sutton
️️️️
J. Falkingham
ГОЛ! 1:1!
J. Slew
Пас отдал
Я. Сонго'о
57'
Замена
C. Brown
️️️️
M. Mellon
45'
44'
ГОЛ! 0:1!
J. Muldoon
Замена
J. Taylor
️️️️
J. Joshua Mckiernan
41'
Замена
Т. Блоксхэм
️️️️
А. Мейор
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
28
Michael Mellon
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
3
Адам Мейор
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
44
Josh Falkingham
(К)
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Моркамб
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Хэрроджейт
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
10
Conor Falls
ЦФ
2-1-2-5
21
33
Тутонда
4
Бедо
24
Сонго'о
28
34
Кинг
28
2
5
11
3
Мейор
2-1-1-1-5
1
2
О'Коннор
30
Гибсон
14
Фолдс
2
Рэмси
12
Фоларин
44
18
8
14
7
28
18
18
28
3
Мейор
14
Блоксхэм
14
Блоксхэм
3
Мейор
28
20
20
28
24
Сонго'о
17
Смит
17
Смит
24
Сонго'о
44
17
17
44
12
Фоларин
9
9
12
Фоларин
Остались в запасе
Моркамб
Хэрроджейт
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
10
Conor Falls
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
Остались в запасе
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
10
Conor Falls
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Моркамб - Хэрроджейт
3
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
8
Офсайды
0
2
Количество передач
434
453
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
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