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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Мэнсфилд Таун
Солфорд Сити - Мэнсфилд Таун: обзор матча 11 ноября 2023
Солфорд Сити
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Мэнсфилд Таун
22'
M. Smith
19'
J. Bowery
37'
D. Keillor-Dunn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Мэнсфилд Таун
90'
+3
Замена
G. Williams
️️️️
Л. Рид
90'
+3
Замена
J. Gale
️️️️
Р. Оутс
89'
Замена
B. Cargill
️️️️
C. MacDonald
Желтая карточка
И. Ингрэм
87'
82'
Замена
H. Boateng
️️️️
D. Keillor-Dunn
Замена
K. N'Mai
️️️️
R. Watson
69'
Замена
C. McAleny
️️️️
M. Lund
69'
Замена
К. Макленнан
️️️️
L. Shephard
46'
44'
Желтая карточка
C. MacDonald
37'
ГОЛ! 1:2!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
К. Джонсон
31'
Желтая карточка
Л. Рид
ГОЛ! 1:1!
M. Smith
Пас отдал
R. Watson
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
J. Bowery
Пас отдал
A. Lewis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
3
Declan John
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Солфорд Сити
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
45
Djavan Pedro
ЦФ
1
Joe Wright
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Мэнсфилд Таун
21
Hiram Boateng
ЦП
30
Finn Flanagan
ЦП
19
James Gale
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
3-2-5
16
Тилт
29
Гарбатт
2
Ингрэм
3
14
Маллан
32
44
4
Уотт
17
21
3-1-1-5
22
Джонсон
18
44
Флинт
5
Брант
25
Рид
31
Пим
10
18
Оутс
12
9
44
10
10
44
32
11
Макленнан
11
Макленнан
32
8
14
14
8
50
21
21
50
18
Оутс
19
19
18
Оутс
25
Рид
2
2
25
Рид
12
6
6
12
Остались в запасе
Солфорд Сити
Мэнсфилд Таун
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
45
Djavan Pedro
ЦФ
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
30
Finn Flanagan
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
45
Djavan Pedro
ЦФ
1
Joe Wright
ЦФ
Остались в запасе
30
Finn Flanagan
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Солфорд Сити - Мэнсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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- : -
28.11.2026
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Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
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