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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Ноттс Каунти
Крю Александра - Ноттс Каунти: обзор матча 11 ноября 2023
Крю Александра
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ноттс Каунти
90+8'
К. Бейкер-Ричардсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Ноттс Каунти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бейкер-Ричардсон
90'
+8
Желтая карточка
Р. Куни
90'
+1
89'
Желтая карточка
W. Randall
88'
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
Л. Биллингтон
️️️️
К. Томас
84'
80'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
S. Austin
Замена
Ч. Финни
️️️️
А. Роу
76'
Замена
Ч. Колкетт
️️️️
Ш. Трейси
76'
75'
Замена
W. Randall
️️️️
A. Nemane
70'
Желтая карточка
J. O'Brien
50'
Желтая карточка
A. Baldwin
45'
+1
Желтая карточка
K. Cameron
Желтая карточка
Л. Оффорд
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
5
Мики Деметриу
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
6
Jim O'Brien
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
35
Натан Робинсон
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЦФ
34
Льюис Нолан
ЦФ
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
14
Will Randall
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
4-1-1-4
1
Дэвис
6
Оффорд
3
Адебизи
6
2
Куни
11
Роу
10
Уайт
5
Деметриу
8
Томас
19
Бейкер-Ричардсон
10
Трейси
3-2-1-4
21
4
15
28
7
Кроули
23
10
Джонс
9
17
МакГолдрик
8
6
8
Томас
2
Биллингтон
2
Биллингтон
8
Томас
10
Трейси
44
Колкетт
44
Колкетт
10
Трейси
11
Роу
14
Финни
14
Финни
11
Роу
8
32
Гослинг
32
Гослинг
8
23
14
14
23
Остались в запасе
Крю Александра
Ноттс Каунти
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЦФ
34
Льюис Нолан
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
2
Richard Brindley
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЦФ
34
Льюис Нолан
ЦФ
Остались в запасе
2
Richard Brindley
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Крю Александра - Ноттс Каунти
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Информация о матче
Главный судья:
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Крю Александра
Ноттс Каунти
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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