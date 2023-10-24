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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Мэнсфилд Таун
Хэрроджейт - Мэнсфилд Таун: обзор матча 24 октября 2023
Хэрроджейт
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Мэнсфилд Таун
80'
L. Sutton
8'
Л. Брант
36'
Л. Экинс
38'
Л. Экинс
73'
G. Maris
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Мэнсфилд Таун
90'
+1
Желтая карточка
Л. Брант
83'
Желтая карточка
К. Джонсон
ГОЛ! 1:4!
L. Sutton
Пас отдал
J. March
80'
79'
Замена
G. Williams
️️️️
O. Clarke
79'
Замена
W. Swan
️️️️
D. Keillor-Dunn
Замена
L. Armstrong
️️️️
С. Фоларин
77'
Замена
J. March
️️️️
M. Daly
77'
75'
Замена
К. Джонсон
️️️️
C. MacDonald
75'
Замена
H. Boateng
️️️️
A. Lewis
74'
Замена
J. Gale
️️️️
G. Maris
73'
ГОЛ! 0:4!
G. Maris
Пас отдал
D. Keillor-Dunn
69'
Желтая карточка
C. MacDonald
Желтая карточка
К. Рэмси
66'
38'
ГОЛ! 0:3!
Л. Экинс
36'
ГОЛ! 0:2!
Л. Экинс
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Брант
Пас отдал
Э. Флинт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
3
Род МакДональд
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Abraham Odoh
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Мэнсфилд Таун
22
Каллум Джонсон
ПЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
2-3-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
2
Рэмси
17
10
7
1
12
Фоларин
18
8
2-1-2-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
8
50
9
12
10
7
Экинс
10
9
9
10
12
Фоларин
59
59
12
Фоларин
12
22
Джонсон
22
Джонсон
12
18
21
21
18
8
2
2
8
10
19
19
10
50
24
24
50
Остались в запасе
Хэрроджейт
Мэнсфилд Таун
38
Lewis Thomas
ВР
14
Abraham Odoh
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Abraham Odoh
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Хэрроджейт - Мэнсфилд Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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