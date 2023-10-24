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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Бэрроу
Форест Грин - Бэрроу: обзор матча 24 октября 2023
Форест Грин
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Бэрроу
4'
S. Foley
18'
D. Telford
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Бэрроу
Желтая карточка
J. Robson
90'
+4
83'
Замена
M. Ogungbo
️️️️
Э. Ньюби
71'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
D. Telford
71'
Замена
R. Gotts
️️️️
S. Foley
64'
Замена
E. Acquah
️️️️
L. Stephenson
Замена
M. Stevens
️️️️
Т. Омотойе
59'
Замена
Ч. МакКэн
️️️️
J. Maddox
59'
Замена
J. Robson
️️️️
М. Лавиньер
59'
Желтая карточка
Т. Омотойе
58'
49'
Желтая карточка
G. Ray
46'
Замена
Т. Уайт
️️️️
D. Campbell
18'
ГОЛ! 0:2!
D. Telford
4'
ГОЛ! 0:1!
S. Foley
Пас отдал
K. Spence
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
27
Luca Stephenson
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
8
Чарли МакКэн
ОП
21
Тедди Йенкс
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
19
Sean Robertson
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
4-1-5
1
2
Лавиньер
2
Уэлч
3
25
Дабо
16
39
Мортон
7
18
14
Омотойе
14
Дини
2-2-5
17
Честер
8
16
27
6
19
11
Ньюби
16
27
18
8
МакКэн
8
МакКэн
18
14
Омотойе
14
14
14
Омотойе
2
Лавиньер
3
3
2
Лавиньер
11
Ньюби
3
3
11
Ньюби
16
22
22
16
16
4
Уайт
4
Уайт
16
19
19
Гарнер
19
Гарнер
19
27
33
33
27
Остались в запасе
Форест Грин
Бэрроу
20
Jamie Searle
ВР
21
Тедди Йенкс
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
19
Sean Robertson
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
21
Тедди Йенкс
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
19
Sean Robertson
ЦП
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Форест Грин - Бэрроу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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2023.07.05 09:37
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