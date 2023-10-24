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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Стокпорт Каунти
Крю Александра - Стокпорт Каунти: обзор матча 24 октября 2023
Крю Александра
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Стокпорт Каунти
66'
К. Вуттон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Стокпорт Каунти
Желтая карточка
Э. Невитт
90'
+8
90'
+3
Желтая карточка
К. Вуттон
88'
Замена
М. Ипполит
️️️️
A. Sarcevic
73'
Замена
K. Knoyle
️️️️
О. Бэйли
Замена
Э. Невитт
️️️️
Д. Уайт
70'
66'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуттон
Пас отдал
О. Бэйли
Желтая карточка
C. Long
59'
Замена
M. Holicek
️️️️
Д. Пауэлл
58'
25'
Замена
К. Вуттон
️️️️
Л. Барри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
10
Джо Уайт
АП
5
Мики Деметриу
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Стокпорт Каунти
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
2
Kyle Knoyle
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
4-1-1-4
1
Дэвис
6
Оффорд
3
Адебизи
4
6
23
Пауэлл
10
Уайт
5
Деметриу
19
Бейкер-Ричардсон
9
10
Трейси
2-2-5
4
5
14
27
Бэйли
19
23
Саутэм-Хейлз
5
18
10
2
Куни
2
Куни
23
Пауэлл
17
17
23
Пауэлл
10
Уайт
20
Невитт
20
Невитт
10
Уайт
10
21
Ипполит
21
Ипполит
10
27
Бэйли
2
2
27
Бэйли
11
Барри
19
Вуттон
19
Вуттон
11
Барри
Остались в запасе
Крю Александра
Стокпорт Каунти
1
Том Бут
ВР
44
Чарли Колкетт
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
44
Чарли Колкетт
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Крю Александра - Стокпорт Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
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2018.02.19 19:43
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2018.01.08 21:18
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