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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Крю Александра
Солфорд Сити - Крю Александра: обзор матча 07 октября 2023
Солфорд Сити
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
4 : 2
Завершен
Крю Александра
45+3'
M. Smith
58'
M. Smith
71'
R. Watson
90+1'
К. Тилт
27'
К. Бейкер-Ричардсон
90+3'
К. Бейкер-Ричардсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Крю Александра
Замена
M. Dackers
️️️️
M. Smith
90'
+6
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
К. Бейкер-Ричардсон
Пас отдал
Э. Невитт
ГОЛ! 4:1!
К. Тилт
90'
+1
Замена
K. Berkoe
️️️️
K. N'Mai
87'
85'
Замена
Ч. Финни
️️️️
Л. Оффорд
ГОЛ! 3:1!
R. Watson
71'
Желтая карточка
Э. Уотт
68'
Замена
R. Watson
️️️️
M. Lund
65'
60'
Замена
Д. Уайт
️️️️
M. Holicek
60'
Замена
А. Роу
️️️️
Ш. Трейси
59'
Желтая карточка
C. O'Riordan
ГОЛ! 2:1!
M. Smith
Пас отдал
L. Bolton
58'
ГОЛ! 1:1!
M. Smith
Пас отдал
Э. Уотт
45'
+3
38'
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
Желтая карточка
И. Ингрэм
35'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Бейкер-Ричардсон
Пас отдал
Р. Адебизи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
3
Declan John
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
23
Джек Пауэлл
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
3-4-4
5
Мариаппа
16
Тилт
2
Ингрэм
3
14
Маллан
8
10
21
17
8
4
Уотт
4-3-3
1
Дэвис
6
Оффорд
3
Адебизи
4
6
11
23
Пауэлл
17
5
Деметриу
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
10
11
11
10
17
9
9
17
8
44
44
8
6
Оффорд
14
Финни
14
Финни
6
Оффорд
10
Трейси
11
Роу
11
Роу
10
Трейси
17
10
Уайт
10
Уайт
17
20
Невитт
20
Невитт
Остались в запасе
Солфорд Сити
Крю Александра
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Солфорд Сити - Крю Александра
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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