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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Моркамб
Форест Грин - Моркамб: обзор матча 30 сентября 2023
Форест Грин
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Моркамб
84'
Т. Омотойе
27'
M. Mellon
48'
J. Slew
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Моркамб
ГОЛ! 1:2!
Т. Омотойе
84'
78'
Замена
F. Rawson
️️️️
M. Mellon
Замена
Т. Йенкс
️️️️
Р. Браун
76'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Лавиньер
74'
73'
Замена
А. Мейор
️️️️
J. Slew
Замена
К. Мортон
️️️️
M. Stevens
73'
72'
Замена
E. Walker
️️️️
Т. Блоксхэм
62'
Замена
Д. Тутонда
️️️️
D. Love
61'
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Taylor
48'
ГОЛ! 0:2!
J. Slew
Пас отдал
Т. Блоксхэм
Замена
H. Bunker
️️️️
Ч. МакКэн
46'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
J. Robson
46'
Желтая карточка
J. Robson
45'
+1
27'
ГОЛ! 0:1!
M. Mellon
Пас отдал
Т. Блоксхэм
Желтая карточка
Р. Браун
23'
Желтая карточка
Р. Иннис
12'
5'
Желтая карточка
Д. Бедо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Рис Браун
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
18
Jake Taylor
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
19
Sean Robertson
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
21
Ethan Walker
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
4-1-1-4
1
3
2
Уэлч
2
Лавиньер
5
Иннис
8
МакКэн
10
Браун
3
14
Дини
14
7
2-3-5
31
Мур
4
4
Бедо
18
28
34
Кинг
28
11
14
Блоксхэм
2
2
10
Браун
21
Йенкс
21
Йенкс
10
Браун
8
МакКэн
16
16
8
МакКэн
14
39
Мортон
39
Мортон
14
3
14
Омотойе
14
Омотойе
3
2
Лавиньер
9
Тэйлор
9
Тэйлор
2
Лавиньер
2
33
Тутонда
33
Тутонда
2
18
19
19
18
14
Блоксхэм
21
21
14
Блоксхэм
28
5
5
28
11
3
Мейор
3
Мейор
11
Остались в запасе
Форест Грин
Моркамб
20
Jamie Searle
ВР
19
Sean Robertson
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
21
Adam Smith
ВР
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
19
Sean Robertson
ЦП
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Форест Грин - Моркамб
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
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Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
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Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
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2020.09.24 07:24
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