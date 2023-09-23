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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Суиндон Таун
Моркамб - Суиндон Таун: обзор матча 23 сентября 2023
Моркамб
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Суиндон Таун
31'
J. Taylor
80'
E. Walker
12'
Д. Кемп
57'
Ч. Остин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Суиндон Таун
ГОЛ! 2:2!
E. Walker
Пас отдал
D. Love
80'
78'
Желтая карточка
S. Khan
Замена
К. Смит
️️️️
Т. Блоксхэм
77'
Замена
E. Walker
️️️️
J. Slew
77'
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Taylor
77'
Замена
Д. Тутонда
️️️️
J. Senior
77'
Замена
F. Rawson
️️️️
J. Connolly
77'
65'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
J. Young
64'
Замена
T. Shade
️️️️
T. Uwakwe
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ч. Остин
Вторая желтая
Я. Сонго'о
56'
Желтая карточка
Я. Сонго'о
54'
Желтая карточка
J. Connolly
33'
ГОЛ! 1:1!
J. Taylor
Пас отдал
Т. Блоксхэм
31'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кемп
Пас отдал
J. Young
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
18
Jake Taylor
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
24
Янн Сонго'о
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
2-2-5
31
Мур
4
4
Бедо
18
34
Кинг
2
11
14
Блоксхэм
2
24
Сонго'о
2-2-1-5
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
28
12
20
10
Кемп
32
Остин
2
Годвин-Малифе
33
Хаттон
19
20
2
33
Тутонда
33
Тутонда
2
18
19
19
18
14
Блоксхэм
17
Смит
17
Смит
14
Блоксхэм
4
5
5
4
11
21
21
11
20
29
29
20
19
17
17
19
Остались в запасе
Моркамб
Суиндон Таун
21
Adam Smith
ВР
14
Christopher Stokes
ЦФ
12
Льюис Уорд
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
14
Christopher Stokes
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Моркамб - Суиндон Таун
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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