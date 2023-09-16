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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Уолсолл
Суиндон Таун - Уолсолл: обзор матча 16 сентября 2023
Суиндон Таун
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Уолсолл
2'
Ч. Остин
88'
R. Hepburn-Murphy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Уолсолл
90'
+4
Желтая карточка
L. Gordon
Желтая карточка
Р. Хаттон
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
R. Hepburn-Murphy
88'
Замена
T. Shade
️️️️
T. Uwakwe
81'
80'
Замена
А. Оте
️️️️
Р. Тирни
80'
Замена
J. Riley
️️️️
О. МакЭнти
71'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
F. Draper
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
Ч. Остин
68'
66'
Вторая желтая
Т. Ноулз
62'
Желтая карточка
Т. Ноулз
61'
Замена
D. Johnson
️️️️
R. Stirk
Желтая карточка
S. Khan
36'
25'
Желтая карточка
И. Хатчинсон
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
Р. Хаттон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
13
Owen Evans
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Benn Ward
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
7
Joe Riley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
2-2-1-5
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
28
12
20
10
Кемп
33
Хаттон
32
Остин
20
19
2
Годвин-Малифе
2-1-1-5
5
Дэниелс
6
МакЭнти
26
Тирни
7
Ноулз
24
6
15
8
21
Хатчинсон
19
17
17
19
32
Остин
29
29
32
Остин
6
МакЭнти
7
7
6
МакЭнти
8
39
39
8
34
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
34
26
Тирни
15
Оте
15
Оте
26
Тирни
Остались в запасе
Суиндон Таун
Уолсолл
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Benn Ward
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Benn Ward
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Суиндон Таун - Уолсолл
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
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2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
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2017.02.23 22:20
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