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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Моркамб
Бэрроу - Моркамб: обзор матча 31 октября 2023
Бэрроу
31.10.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Моркамб
29'
D. Telford
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Моркамб
Желтая карточка
P. Farman
90'
+2
82'
Замена
E. Walker
️️️️
J. Davenport
Замена
C. Duffus
️️️️
E. Acquah
81'
Замена
M. Ogungbo
️️️️
D. Campbell
81'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
D. Telford
71'
70'
Замена
M. Melbourne
️️️️
Д. Тутонда
Замена
Т. Уайт
️️️️
S. Foley
63'
56'
Замена
А. Мейор
️️️️
J. Slew
56'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Т. Блоксхэм
46'
Замена
D. Love
️️️️
J. Senior
ГОЛ! 1:0!
D. Telford
Пас отдал
E. Acquah
29'
26'
Желтая карточка
J. Senior
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
27
Luca Stephenson
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
28
Michael Mellon
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
14
Courtney Duffus
ЦП
19
Джерард Гарнер
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
Моркамб
26
George Pedley
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
3
Адам Мейор
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
2-2-5
17
Честер
8
16
27
6
33
19
16
15
2-1-2-5
21
4
Бедо
33
Тутонда
24
Сонго'о
28
19
28
11
14
Блоксхэм
5
2
16
3
3
16
33
14
14
33
19
19
Гарнер
19
Гарнер
19
16
4
Уайт
4
Уайт
16
14
Блоксхэм
34
Кинг
34
Кинг
14
Блоксхэм
11
3
Мейор
3
Мейор
11
2
2
2
2
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
19
21
21
19
Остались в запасе
Бэрроу
Моркамб
12
Josh Lillis
ВР
34
Бен Уитфилд
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
26
George Pedley
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
34
Бен Уитфилд
ЦП
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Бэрроу - Моркамб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
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