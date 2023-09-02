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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Бэрроу
Хэрроджейт - Бэрроу: обзор матча 02 сентября 2023
Хэрроджейт
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бэрроу
21'
K. Spence
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Бэрроу
Замена
Л. Гибсон
️️️️
J. Muldoon
83'
79'
Замена
R. Gotts
️️️️
Т. Уайт
75'
Замена
S. Foley
️️️️
D. Campbell
75'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
D. Telford
Желтая карточка
Э. О'Коннор
72'
68'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
J. Proctor
Замена
M. Daly
️️️️
J. Daly
65'
Пенальти не реализован!
J. Muldoon
61'
59'
Желтая карточка
Т. Уайт
Желтая карточка
К. Рэмси
36'
28'
Желтая карточка
D. Telford
21'
ГОЛ! 0:1!
K. Spence
Пас отдал
D. Telford
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
3
Род МакДональд
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Бэрроу
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
25
George Horbury
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
5
Will Smith
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
2-2-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
2
Рэмси
17
12
Фоларин
1
18
11
7
1-5
8
19
29
28
15
6
18
30
Гибсон
30
Гибсон
18
11
10
10
11
4
Уайт
22
22
4
Уайт
16
16
16
16
9
11
Ньюби
11
Ньюби
9
19
19
Гарнер
19
Гарнер
19
Остались в запасе
Хэрроджейт
Бэрроу
38
Lewis Thomas
ВР
25
George Horbury
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
5
Will Smith
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
25
George Horbury
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
5
Will Smith
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Хэрроджейт - Бэрроу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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