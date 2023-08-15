Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Суиндон Таун
Форест Грин - Суиндон Таун: обзор матча 15 августа 2023
Форест Грин
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Суиндон Таун
14'
M. Stevens
47'
Д. Кемп
90+4'
Ф. Блэйк-Трейси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Суиндон Таун
90'
+6
Замена
B. Ward
️️️️
B. Genesini
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ф. Блэйк-Трейси
Желтая карточка
Л. Дэниэльс
88'
85'
Желтая карточка
У. Годвин-Малифе
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Т. Омотойе
79'
Замена
S. Robertson
️️️️
J. Robson
79'
Желтая карточка
D. Bernard
72'
68'
Замена
Д. Кен
️️️️
L. Kinsella
Замена
J. Maddox
️️️️
M. Stevens
66'
Замена
Д. Каджи
️️️️
Т. Йенкс
66'
Вторая желтая
H. Bunker
61'
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кемп
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Блэйк-Трейси
Желтая карточка
H. Bunker
42'
Замена
Р. Уэлч
️️️️
J. Moore-Taylor
29'
26'
Желтая карточка
L. Kinsella
ГОЛ! 1:0!
M. Stevens
Пас отдал
Т. Йенкс
14'
Желтая карточка
Т. Омотойе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
21
Тедди Йенкс
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
20
Alfie Bendle
ЦП
19
Sean Robertson
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
16
Benn Ward
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
35
Jaxon Brown
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
38
Abu Kanu
ЦП
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
2-1-2-5
12
Дэниэльс
3
5
Иннис
8
МакКэн
21
Йенкс
16
14
15
3
7
14
Омотойе
2-2-1-5
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
14
12
20
10
Кемп
32
Остин
2
Годвин-Малифе
33
Хаттон
4
20
15
2
Уэлч
2
Уэлч
15
21
Йенкс
4
Каджи
4
Каджи
21
Йенкс
3
19
19
3
14
Омотойе
9
Тэйлор
9
Тэйлор
14
Омотойе
14
18
18
14
14
16
16
14
4
16
Кен
16
Кен
4
Остались в запасе
Форест Грин
Суиндон Таун
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
35
Jaxon Brown
ЦП
38
Abu Kanu
ЦП
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
35
Jaxon Brown
ЦП
38
Abu Kanu
ЦП
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Форест Грин - Суиндон Таун
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Новости команд
Все
Форест Грин
Суиндон Таун
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+