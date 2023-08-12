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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Моркамб
Мэнсфилд Таун - Моркамб: обзор матча 12 августа 2023
Мэнсфилд Таун
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Моркамб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Моркамб
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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2021.01.10 18:24
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
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2020.09.24 07:24
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