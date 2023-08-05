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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Солфорд Сити
Форест Грин - Солфорд Сити: обзор матча 05 августа 2023
Форест Грин
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Солфорд Сити
52'
C. McAleny
90+5'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Солфорд Сити
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
M. Smith
Пас отдал
L. Bolton
90'
+2
Желтая карточка
L. Bolton
90'
+2
Замена
M. Lund
️️️️
С. Маллан
Желтая карточка
H. Bunker
90'
Замена
S. Robertson
️️️️
К. Джонс
87'
85'
Замена
M. Smith
️️️️
C. Hendry
78'
Замена
К. Макленнан
️️️️
C. McAleny
Желтая карточка
J. Robson
72'
72'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
Замена
H. Bunker
️️️️
Ч. МакКэн
67'
Замена
Д. Каджи
️️️️
Т. Йенкс
67'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Т. Омотойе
67'
52'
ГОЛ! 0:1!
C. McAleny
Пас отдал
R. Watson
Желтая карточка
Ч. МакКэн
43'
17'
Желтая карточка
C. Hendry
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
28
Каллум Джонс
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Ossama Ashley
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
34
Zachariah McKenzie
ЦП
19
Sean Robertson
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
2-1-2-5
12
Дэниэльс
5
Иннис
3
8
МакКэн
28
Джонс
21
Йенкс
15
14
Омотойе
14
7
3
2-4-5
16
Тилт
29
Гарбатт
14
Маллан
42
8
6
21
44
14
14
32
21
Йенкс
4
Каджи
4
Каджи
21
Йенкс
28
Джонс
19
19
28
Джонс
8
МакКэн
16
16
8
МакКэн
14
Омотойе
9
Тэйлор
9
Тэйлор
14
Омотойе
14
11
Макленнан
11
Макленнан
14
14
Маллан
8
8
14
Маллан
14
17
17
14
Остались в запасе
Форест Грин
Солфорд Сити
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
34
Zachariah McKenzie
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
34
Zachariah McKenzie
ЦП
Остались в запасе
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Форест Грин - Солфорд Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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