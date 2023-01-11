Уикомб Уондерерс

Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах
Товарищеский матч. «Арсенал» забил шесть голов бывшей команде Смертина «Чарльтону», у Нкетиа хет-трик